Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero presto perdere Achraf Hakimi e non soltanto lui. Un altro titolare inamovibile potrebbe lasciare: Lautaro Martinez

Achraf Hakimi sembra veramente vicino a dire addio all'Inter dopo una sola stagione in nerazzurro. Una perdita importante considerando quanto fatto alla 'Beneamata'. Tuttavia, non sarebbe il solo titolarissimo del 'Biscione' a lasciare Milano. Anche Lautaro Martinez, infatti, è sacrificabile. Sull'argentino incombono tanti top club e il suo destino, considerando le difficoltà economico-societarie del club, non è scontato.

Calciomercato Inter, Lautaro in Spagna | Atletico Madrid pronto a tutto

Come spiegato in precedenza, nonostante l’addio quasi certo di Achraf Hakimi diretto verso il Psg, anche Lautaro Martinez potrebbe essere sacrificato. Real Madrid (più defilato) e Atletico Madrid su di lui. Anche il Barcellona pronto al rilancio per il numero 10 nerazzurro e il Manchester City di Pep Guardiola che è alla ricerca di un sostituto in attacco al posto di Sergio Aguero. I ‘Colchoneros’, comunque, sembrano essere la squadra più interessata di tutte ad acquistare il numero 10 argentino.

Diego Simeone, allenatore dei madrileni, lo segue dai tempi del Racing (senza l’inserimento dell’Inter, sarebbe andato all’Atletico Madrid tre anni fa). Adesso il club iberico potrebbe far leva sulle difficoltà attuali dell’Inter offrendogli 8 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni (40 milioni di euro, la solita cifra che il Psg avrebbe offerto ad Hakimi). A Madrid si sono spinti fino ad un massimo di 50 milioni per il suo cartellino. L’Inter ne chiede 90 ma considerando che Lautaro a bilancio pesa soltanto 9 milioni, Marotta e colleghi potrebbero accettarne anche ‘solo’ 70 per lasciarlo andare.