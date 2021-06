Il Napoli pensa alla cessione di Mertens: Inter in agguato

Il Napoli potrebbe cedere Mertens. L’indiscrezione clamorosa proviene dal Corriere dello Sport, secondo cui con la mancata qualificazione alla Champions i progetti degli azzurri cambieranno. Per De Laurentiis non è più incedibile, anche se per Spalletti risulta una preziosa pedina. In caso di addio forzato, l’Inter è pronta a farsi avanti.

