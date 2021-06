Inter: Goran Pandev è tornato a parlare dei nerazzurri spiegando quale sia stato il momento migliore della sua carriera da calciatore

Giornate impegnative per la Macedonia del Nord, che si prepara agli Europei dove sarà la prima avversaria della non poco temibile Austria. In questo match Goran Pandev ritroverà Marco Arnautovic, suo ex compagno di squadra all’Inter nel 2010. Entrambi, sotto la guida tecnica di José Mourinho, conquistarono uno straordinario Triplete. Ai microfoni del quotidiano ‘Krone Zeitung’ Pandev si è espresso a riguardo:

“Era ancora giovane allora, ma ci siamo capiti subito parlando la stessa lingua. Ci sono stati molti momenti divertenti con lui. Ma anche allora si vedeva la sua classe, come ha dimostrato poi nella sua carriera. Il mio momento migliore? La vittoria in Champions League è stata sicuramente il mio momento clou“.