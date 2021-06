Post Hakimi, spunta anche Marusic: è in scadenza nel 2022

Post Hakimi, spunta anche Marusic: è in scadenza nel 2022

Per il post Hakimi spunta un nome a sorpresa: secondo la Gazzetta dello Sport è quello di Adam Marusic, giocatore che Inzaghi conosce bene per averlo plasmato da tornante destro e sinistro con successo nella sua Lazio. Il profilo potrebbe diventare concreto per motivi tecnici ed economici: Marusic infatti rischia di andare via a costo zero dal prossimo febbraio, essendo in scadenza a giugno 2022; la Lazio, dunque è costretta a chiedere una cifra più bassa rispetto al suo attuale valore di mercato.

