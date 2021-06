Anche Scaloni lancia De Paul: ”Pronto per una big assoluta”

Rodrigo De Paul pronto per una big. Sono queste le ultimissime indiscrezioni riportate anche dal ritiro della nazionale argentina, dove il CT Scaloni lo ha lanciato definitivamente per il grande salto di qualità in una big: “Credo che sia arrivato il momento per lui di andare via – riporta La Gazzetta dello Sport – l’Udinese ha una gestione delle risorse importante, però un giocatore che arriva ad un certo livello deve misurarsi in una contesto di spessore. Lui è pronto, ha le qualità giuste per poter emergere” ha concluso.

