Romelu Lukaku è sbarcato all’Inter nell’estate 2019. In due stagioni con la maglia nerazzurra ha messo a segno 64 gol e fornito 16 assist

C’è solo l’Inter, per Romelu Lukaku. Intervistato da ‘HLN.be’, il centravanti belga ha rassicurato i tifosi nerazzurri dichiarando che “resterò all’Inter“. “Forse non dovrei ancora dirlo, ma ho parlato con il nuovo allenatore (Inzaghi, ndr) ed è stata una conversazione molto positiva”, ha aggiunto e concluso il classe ’93 di Anversa ora in ritiro con la sua Nazionale in vista degli Europei. Real Madrid e soprattutto Manchester City devono quindi mettersi l’anima in pace, il numero 9 intende proseguire la sua avventura in nerazzurro cominciata due anni fa. A meno di una offerta irrinunciabile, da 100-120 milioni di euro che l’Inter attuale farebbe fatica a non prendere in considerazione.

Romelu Lukaku blijft bij Inter, zo vertelt hij in ‘Deviltime’: waarom het vertrek van mentor Conte geen kink in de kabel hoeft te zijn https://t.co/WsomrHqdpU — HLN Sport (@hlnsport) June 2, 2021

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Bonolis: “Siamo come la tela di Penelope. Sul futuro ho una certezza”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Obiettivo a costo zero in Premier: ecco gli ostacoli

Inter, oggi ufficialità Inzaghi: incontro ad Appiano con Zhang

Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Lukaku, come confermato dallo stesso 28enne, ha già parlato con Simone Inzaghi oggi atteso ad Appiano dove si incontrerà con il presidente Steven Zhang. Con Marotta e Ausilio farà poi un punto sul mercato. Sempre in giornata, a brevissimo, è previsto l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter dell’approdo del tecnico piacentino in sostituzione di Antonio Conte, il cui futuro potrebbe essere al Tottenham. Inzaghi ha firmato un biennale con opzione per una terza stagione.