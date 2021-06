Lautaro: “Io e Lukaku abbiamo un affiatamento importante che si trasferisce anche in campo”

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez ha raccontato la sua situazione in questi due anni con la squadra meneghina, soffermandosi sui suoi compagni di squadra che arrivano da tutte le parti del mondo

INTER LAUTARO INTERVISTA/ L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, è stato intervistato da ‘La Nacion’ e, durante il colloquio, ha anche raccontato la sua positiva situazione vissuta in questi anni nella formazione milanese. Queste le sue dichiarazioni: “Qui ho conosciuto il mondo. Ho compagni inglesi, croati, sloveni, slovacchi, cileni, uruguaiani… E un belga che parla sei o sette lingue con facilità tremenda. Abbiamo storie d’infanzia simili, abbiamo un affiatamento importante che si trasferisce anche in campo. Ma non farlo arrabbiare, hai visto che fisico che ha?”. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

I tifosi nerazzurri, si augurano che anche nella prossima stagione i due giocatori vestano ancora la maglia con i colori del cielo e della notte e, riescano a fare il bis scudetto per arrivare all’agognata seconda stella da mettere con orgoglio, come una nuova medaglia, sulle divise ufficiali del club milanese.