Lukaku: “So che posso fidarmi di De Bruyne e lui si fida di me. Ho il legame più bello di tutti”

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku ha voluto dare il suo parere sul suo rapporto nella Nazionale belga che ha con Kevin De Bruyne. Inoltre ha spiegato come si comporterà prima della sfida con la Russia

INTER LUKAKU INTE3RVISTA/ L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, si sta preparando in vista dell’imminente campionato europeo che inizierà tra una settimana circa. Il calciatore, è stato ospite del programma di Vtm ‘DevilTime’ e naturalmente ha parlato della Nazionale belga. Dopo il suo ottimo legame in campo che ha nella squadra milanese con Lautaro Martinez, il giocatore ha voluto spiegare che nella squadra di Roberto Martínez Montoliu ha un rapporto speciale con Kevin De Bruyne, il centrocampista che ha vinto con il Manchester City il campionato, ma ha perso la finale di Champions League contro il Chelsea. Queste le sue parole in merito: “Posso fidarmi di lui e lui sa che può fidarsi di me. Con lui ho il legame più bello di tutti“.

Naturalmente si è parlato anche del tema del razzismo e della sua adesione al ‘Black Lives Matter’. Alla domanda, se si metterà in ginocchio prima della partita con la Russia ha detto: “Mi metterò in ginocchio contro la Russia Non mi interessa cosa ne penseranno loro”.