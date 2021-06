Raspadori blindato: ”Rimane al Sassuolo al 100%”

Raspadori blindato: ”Rimane al Sassuolo al 100%”

A Tuttosport, Giovanni Carnevali è stato molto chiaro sulla posizione di Giacomo Raspadori: il giovanissimo bomber del Sassuolo non si muoverà da Reggio Emilia. “Il nostro attaccante resterà con noi al 100%, non vogliamo cederlo e vogliamo farne un giocatore importante per il nostro futuro. Non ascolteremo eventuali proposte per lui” ha concluso.

