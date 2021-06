L’Inter si rifarà il look sulle corsie esterne. Prima, però, le cessioni di Hakimi e Perisic

L’Inter intende rifarsi il look, un po’ perché obbligata con la cessione di Hakimi, sulle corsie esterne. Per quella di sinistra la priorità, lo era con Conte e ora con Inzaghi, è Emerson Palmieri. Stando alle ultime indiscrezioni i nerazzurri hanno riacceso i contatti con il Chelsea per provare a chiudere l’operazione. Prima, però, serve qualche cessione, su tutte quella di Ivan Perisic considerato che il posto di Young verrà preso da Dimarco. L’italo-brasiliano è ai margini dei ‘Blues’, freschi vincitori della Champions, tuttavia la prima richiesta è stata di 20 milioni di euro. Marotta e soci, che la considerano eccessiva, al lavoro per abbassarla.

Calciomercato Inter, da Emerson Palmieri a Emerson Royal: il Barcellona fissa il prezzo

Da Emerson Palmieri a Emerson Royal, da un brasiliano (naturalizzato italiano) a un altro che è invece in cima per la corsia destra e quindi per il dopo Hakimi. Il Barcellona lo ha appena riscattato dal Betis ma, siccome nel ruolo è piuttosto coperto, ecco che di fronte a un’offerta importante è pronto a ricederlo. Pezzo? I media mainstream dicono 25 milioni di euro, che non è poco ma nemmeno tanto per un classe ’99 già avvezzo al modulo con la difesa a tre.