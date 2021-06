Juric fa la spesa a Milano: chiesti Salcedo e Dimarco

sJuric fa la spesa a Milano: chiesti Salcedo e Dimarco

Il Torino di Juric guarda in casa Inter per rinforzarsi. Le ultime della Gazzetta riferiscono che il nuovo tecnico granata ha chiesto l’attaccante Eddie Salcedo e il tornante Dimarco, entrambi rientrati all’Inter e già avuti a Verona negli ultimi due anni. Salcedo potrebbe essere ceduto in prestito, mentre Dimarco sembra orientato a rimanere per volere di Inzaghi.

