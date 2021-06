Simeone è un grande estimatore di Lautaro Martinez, sbarcato all’Inter nell’estate 2018 per circa 25 milioni di euro

L’Atletico Madrid fa davvero sul serio per Lautaro Martinez. Stando a ‘Tuttosport’ ieri sono giunti a MilanO emissari del club spagnolo per provare a dare un’accelerata all’operazione. L’argentino è un pallino di Simeone, il quale secondo ‘sportmediaset.it’ è in pressing per convincere la sua proprietà a investire ben 80 milioni per il cartellino dell’ex Racing. Ovvero il prezzo fissato dall’Inter, che consentirebbe alla stessa una maxi plusvalenza da 70 milioni visto che a bilancio il classe ’97 ha un peso di soli 9 milioni.

Calciomercato Inter, Depay al posto di Lautaro: ma l'olandese è un passo dal Barcellona

Non solo Hakimi, quindi, l’Inter ‘rischia’ di veder andar via anche Lautaro (i due hanno lo stesso agente). Chi al suo posto? Circola sempre il nome di Muriel, ma sempre ‘sportmediaset.it’ (ri)lancia la candidatura di Memphis Depay. L’olandese arriverebbe a zero poiché in scadenza con il Lione. A quanto pare l’amico Lukaku lo ha messo in contatto direttamente con Marotta per cercare di trovare preso un’intesa. Va però detto che il classe ’97 è vicinissimo al Barcellona, sempre interessato a Lautaro: è una espressa richiesta di Koeman, ieri confermato sulla panchina blaugrana dal presidente Laporta.