Handanovic: la Lega di serie A sottolinea che nessuno come lui la scorsa stagione

Handanovic, il portiere nerazzurro è risultato il migliore della scorsa stagione della nostra serie A essendo riuscito a mantenere per ben 15 volte la sua porta inviolata. Nessun altro estremo difensore ha fatto meglio di lui lo scorso anno

INTER HANDANOVIC MIGLIORE/ Il portiere dell’Inter Samir Handanovic, nella scorsa stagione è stato spesso criticato dai tifosi nerazzurri per qualche errore di troppo, gli ultimi in ordine di tempo con la Sampdoria e con la Juventus, anche se effettivamente il tiro deviato di Cuadrado, nonostante fosse vicino a dove si trovava l’estremo difensore non era semplicissimo, sia per la traiettoria che per la velocità. Nonostante questo, il portiere della squadra meneghina in 37 partite e 45 minuti giocati (nella gara con l’Udinese è uscito a metà gara per lasciar posto a Radu) ha mantenuto la sua porta inviolata per ben 15 volte e anche nella sfida con la formazione friulana, al momento della sua sostituzione la porta era ancora integra, il gol lo ha subito il portiere rumeno su calcio di rigore nel secondo tempo.

Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku allo scoperto | Annuncio sul suo futuro

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Obiettivo a costo zero in Premier: ecco gli ostacoli

La Lega di serie A, ha voluto segnalare questa situazione dal suo profilo ufficiale twitter e ha scritto: “Nessuno ha fatto meglio di Samir Handanovic“. Il premio comunque, andrebbe diviso anche con il reparto difensivo formato da Bastoni, De Vrij e Skriniar, non per nulla miglior difesa della serie A.