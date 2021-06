Inter: questione rinnovi in casa nerazzurra, in quattro giocatori attendono Inzaghi per scoprire il loro futuro. Il motivo e di cosa si tratta

Non solo i big, l’Inter ha in scadenza di contratto anche altri giocatori meno importanti ma comunque di ottimo livello quali Danilo D’Ambrosio, Aleksandar Kolarov, Andrea Ranocchia e Ashley Young. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ l’ultima parola su questi ce l’avrà il neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi che dovrà valutarli per capire chi potrà essere ancora utile alla causa.

Per questo motivo, il club avrebbe chiesto ai giocatori di attendere ancora una settimana prima di firmare per un’altra squadra proprio per donare l’opportunità all’ex tecnico della Lazio di dare la sua fondamentale opinione. Al momento, quindi, c’è incertezza per questi quattro calciatori e ci sarà fino ad almeno la prossima settimana.