Mourinho ‘scarica’ Florenzi: assist all’Inter per sostituire Hakimi

José Mourinho ‘scarica’ Florenzi fornendo un assist importante all’Inter nella corsa al sostituto di Hakimi. ”Mi concentrerò sui miei giocatori della Roma in vista Europeo: mi riferisco soprattutto ai giocatori dell’Italia Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante” ha detto al The Sun. Nessuna menzione per Florenzi che, nonostante sia ormai di ritorno a Trigoria, pare non rientrare nel progetto del tecnico. Alimentando così le voci di una possibile cessione. Nelle ultime ore è rimbalzata la voce secondo cui Tiago Pinto – come riferito dal Corriere della Sera – ha in programma un incontro proprio con il giocatore per definire il futuro. Florenzi, in caso di addio, stavolta valuterà anche le opzioni italiane.

