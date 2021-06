Non tramonta la pista Tagliafico: ci prova Zanetti

L’Inter non molla la pista che porta a Tagliafico. L’esterno sinistro dell’Ajax, giocatore molto tecnico e apprezzato da Zanetti, è l’alternativa più credibile nel caso in cui Emerson Palmieri dovesse saltare. Proprio l’ex capitano nerazzurro sta cercando di capire come muoversi per strappare un prezzo vantaggioso per portarlo a Milano. Tagliafico è un nome ricorrente per la sinistra e potrebbe essere prelevato per circa 15 milioni di euro.

