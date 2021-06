Sarri ‘disturba’ l’Inter sul mercato: Maksimovic e Boateng gli obiettivi

L’avvento di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio si sta tramutando in un testa a testa con l’Inter per alcuni uomini mercato. I nerazzurri potrebbero vedersi scippare Nikola Maksimovic e Jerome Boateng, due obiettivi a costo zero che la Lazio sta seriamente pensando di prendere per accontentare il proprio allenatore e blindare definitivamente la difesa. Entrambi sono a costo zero e possono essere prelevati da Napoli e Bayern Monaco in qualsiasi momento.

