Blitz per Belotti se parte Lautaro: ‘sgarbo’ a Mourinho

L’Inter potrebbe essere costretta a cercare una punta nel caso in cui dovessero arrivare delle folli offerte per alcuni dei suoi gioielli. In questo caso attenzione alle mosse su Lautaro, conteso da Barcellona e Atletico Madrid. In caso di partenza, Marotta potrebbe compiere un blitz nei confronti di Belotti, già cercato dalla Roma in tempi non sospetti. La prima scelta sarebbe Raspadori ma il Sassuolo non ha la minima intenzione di discutere un suo possibile addio.

