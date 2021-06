Emerson Royal, il laterale resta al Barcellona: l’Inter deve puntare su un altro profilo

Inter, il laterale del Barcellona Emerson Royal, uno degli obiettivi della squadra meneghina per sostituire, in caso di partenza, Hakimi, dovrebbe rimanere nella squadra catalana. La squadra spagnola intende prolungargli il contratto fino al 2026

INTER EMERSON ROYAL AGGIORNAMENTO/ Importanti notizie di mercato arrivano dalla Spagna e riguardano uno dei possibili sostituti di Achraf Hakimi nella squadra nerazzurra, qualora il giocatore marocchino dovesse essere ceduto. Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona vorrebbe blindare il laterale destro Emerson Royal, appena rientrato dal prestito al Betis Siviglia, con un contratto fino al 2026. Il club catalano, ha tranquillizzato il calciatore prospettandogli la possibilità di proseguire la carriera nella squadra catalana e confermandogli, che pensano di puntare su di lui.

Come ha spiegato il quotidiano spagnolo, se la società milanese proverà a prendere il calciatore, si troverà di fronte il netto rifiuto da parte del Barcellona. In ogni caso, per il momento, le uniche offerte che sono arrivate per Hakimi sono state, per il momento, rispedite al mittente visto che per il giocatore Marotta è stato categorico, la cifra richiesta deve essere intorno agli 80 milioni di euro e la pretendente principale, il Psg, per ora offre solo 60 milioni di euro.