Florenzi, futuro sempre più in bilico: ”Decido dopo l’Europeo”

Florenzi, futuro sempre più in bilico: ”Decido dopo l’Europeo”

In conferenza stampa, Florenzi ha parlato del suo possibile futuro: ”Ora penso all’Europeo, per ciò che riguarderà la prossima stagione ci penserò a tempo debito. Qualsiasi valutazione la farò solo dopo l’Europeo. Mourinho? Ripeto, penserò a tutto solo dopo l’Europeo” ha concluso. Dunque, regna l’incertezza in casa Florenzi tra il mancato riscatto del Psg e il ritorno alla Roma ormai in bilico. L’Inter resta alla finestra, pronta a farsi avanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio