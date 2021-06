Vlahovic resta anche senza rinnovo: la Fiorentina non vuole cederlo

La Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere Dusan Vlahovic anche se non dovesse firmare il rinnovo in scadenza nel 2023. Secondo ‘Fiorentinanews.com’, la proprietà ha deciso di trattenerlo in ogni caso, pur correndo il rischio di essere obbligata a cederlo tra un anno ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato. Esploso in questa stagione, il serbo era finito anche nel mirino dell’Inter, visto che Conte aveva chiesto il suo ingaggio nel caso in cui fosse stato ceduto Lautaro Martinez.

