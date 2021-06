Accordo trovato: Joao Mario torna allo Sporting CP, le cifre

‘La Gazzetta dello Sport’ rivela che l’Inter ha finalmente trovato l’accordo con lo Sporting CP per la cessione a titolo definitivo di Joao Mario: il trasferimento dovrebbe essere completato per circa 8,5 milioni di euro, cifra che i portoghesi offriranno come compromesso dopo i 7 offerti e i 10 richiesti dall’Inter. Con la conclusione dell’affare, già di fatto anticipata nei giorni scorsi da Interlive.it, Marotta dovrà sistemare anche Vidal che guadagna una cifra troppo alta e non rientra nei parametri economici nerazzurri.

