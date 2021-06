Mezza Serie A su Dimarco: c’è il Cagliari, Inzaghi non vuole cederlo

Mezza Serie A su Dimarco: piomba anche il Cagliari, Inzaghi non vuole cederlo

Mezza Serie A su Dimarco: piomba anche il Cagliari, Inzaghi non vuole cederlo

Il Corriere dello Sport rivela che il Cagliari sta cercando un terzino sinistro individuato in Dimarco, di rientro dall’Inter. I nerazzurri vorrebbero tenerlo perché Inzaghi non vuole cederlo, pronto a puntare anche su di lui per il presente e il futuro. Il classe 1997 ha disputato un’ottima stagione al Verona ed è stato impiegato anche come terzo di difesa. Il Cagliari è interessato come eventuale contropartita tecnica – ma non l’unica – per cedere Nandez proprio all’Inter, trattativa dove potrebbero rientrare Vecino e Nainggolan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio