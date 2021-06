Nandez è molto apprezzato da Simone Inzaghi poiché sa ricoprire due ruoli. Trattativa serrata tra Inter e Cagliari: le ultime

Prosegue senza sosta la trattativa tra Inter e Cagliari per Naithan Nandez, uruguagio molto apprezzato da Simone Inzaghi perché capace di interpretare due ruoli: quello di mezz’ala e quello di tornante di destra. Il club nerazzurro punta a non tirare fuori nemmeno un euro, dunque a chiudere esclusivamente con un maxi scambio. Nell’affare Nainggolan e tre giovani, più un altro calciatore nerazzurro: i sardi hanno chiesto Vecino, ma come svelato da Interlive.it il tecnico interista non vuole privarsene e così i dirigenti di viale della Liberazione hanno risposto picche. La cessione dell’ex Fiorentina non va comunque esclusa del tutto, come dimostra la riapertura del dialogo con il Napoli. Del resto se non sono incedibili i titolarissimi, figurarsi Vecino…

Tornando all’operazione Nandez: il nuovo nome fatto dal presidente Giulini, stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, è quello di Federico Dimarco.

LEGGI ANCHE >>> Agente Lautaro sgancia la bomba: “No al rinnovo”. Poi ‘occhiolino’ al Barcellona

Calciomercato Inter, Dimarco nell’affare Nandez: ecco da cosa dipende

Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

L’Inter vuole puntare su Dimarco, un jolly utilizzabile sia come tornante di sinistra che come vice Bastoni, ma come raccolto da Interlive.it di fronte a una offerta importante (che sarebbe tutta plusvalenza) aprirebbe a una sua partenza. Dunque l’Inter potrebbe accettare la richiesta avanzata dal Cagliari, anche se molto se non tutto dipenderà dalla valutazione del suo cartellino che verrà fatta dal club rossoblù. Sul classe ’97 ci sono anche Torino e Atalanta.