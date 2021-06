Lautaro Martinez è legato all’Inter da un contratto in scadenza a giugno 2023. L’argentino piace ad almeno tre grandi club, possibile un rilancio del Barcellona

Ai microfoni di ‘Sport’ l’agente di Lautaro Martinez strizza l’occhio al Barcellona, atteso al rilancio per l’attaccante argentino: “A chi non piacerebbe indossare la maglia blaugrana, parliamo di uno dei club più grandi al mondo. Nessuno del Barça mi ha però chiamato – ha poi precisato Alejandro Camano – Col Ds Alemany ho un buon rapporto, ma adesso non c’è niente e quindi non ci pensiamo. Adesso il nostro compito è conoscere il progetto dell’Inter e ascoltare le offerte che stanno arrivando”.

Il procuratore del ‘Toro’ dice poi apertamente di aver rifiutato l’offerta di rinnovo: “Ce lo hanno proposto, ma abbiamo risposto che per ora stiamo bene così“.

Calciomercato Inter, agente Lautaro: “80-90 milioni richiesta esagerata. Vediamo come…”

Si parla di una richiesta di 80-90 milioni da parte dell’Inter per il cartellino dell’ex Racing: “Mi sembra una cifra esagerata – ha sottolineato l’agente – anche se l’Inter non ci ha parlato di cessione. Vediamo come si evolverà la situazione del club con il passare del mercato”, ha concluso Camano che rappresenta anche gli interessi di Hakimi. Per il marocchino, destinato alla cessione a meno di sorprese, è sfida tra Psg e Chelsea.