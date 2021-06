Zeman: “Non sarà facile per Simone Inzaghi subentrare ad Antonio Conte”

Inter, il tecnico Zdenek Zeman ha voluto dare il suo parere su Simone Inzaghi in nerazzurro. Il tecnico ha spiegato che per il nuovo allenatore non sarà molto facile subentrare ad Antonio Conte

INTER ZEMAN SU INZAGHI/ Il nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non avrà un compito facile: la squadra nerazzurra ha appena vinto lo Scudetto e sarà suo compito difenderlo e onorarlo al meglio, senza contare che deve sostituire un allenatore come Antonio Conte che, nonostante qualche critica, resta uno dei migliori tecnici del mondo. In merito a questa situazione Zdenek Zeman, che ha allenato entrambe le squadre capitoline, ha dato il suo parere, aumentando ulteriormente il peso sul nuovo tecnico nerazzurro, intervistato da Cittaceleste. Queste le sue dichiarazioni: “Non è facile subentrare ad Antonio Conte perché come lui in Italia non ce ne sono oggi”.

LEGGI ANCHE>>> Inter, ecco il colpo di mercato sulla fascia | Ma non a destra: i dettagli

La prossima stagione i tifosi interisti dovranno cercare di stare molto vicini alla squadra e soprattutto a Simone Inzaghi, cercando di evitare, in caso di problemi, di criticare ulteriormente per non rompere il giocattolo che l’ex allenatore ha lasciato. Naturalmente al termine del calciomercato, sapremo che tipo di rosa avrà a disposizione il nuovo allenatore e si potrà avere anche un’idea sul tipo di stagione che ci si potrà aspettare.