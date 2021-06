Inter, Sanchez ko | Comunicato UFFICIALE del Cile

Sanchez si è infortunato durante l’ultimo allenamento con la sua Nazionale in vista della Copa America che inizierà domani con la sfida tra Brasile e Venezuela

La Copa America inizierà domenica 13 giugno alle ore 23 italiane con la sfida, sulla carta abbastanza impari tra Brasile e Venezuela. In casa Cile però le cose non sono positive: il giocatore dell’Inter Alexis Sanchez, è infatti costretto ad abbandonare momentaneamente il ritiro della squadra a causa – come riporta la nota ufficiale della Federcalcio cilena – “di un infortunio al muscolo plantare”, che è stato riscontrato al termine dell’ultimo allenamento. Una brutta tegola per l’allenatore della squadra Martin Lasarte. Sanchez salterà la fase a gironi della Copa America.