L’Inter continua a cercare metodi per far cassa. Un assist potrebbe arrivare da Dalbert, pronto a rientrare dal prestito in Francia e a caccia di nuova sistemazione

Abbassare i costi e fare cassa sono le priorità principali dell’Inter per le prossime settimane che accompagneranno il club di Zhang fino al 30 giugno. La politica di austerity della società arriva dopo una stagione vittoriosa dal punta di vista del campo ma molto complessa da quello finanziario, motivo per cui la stessa Inter è a caccia di metodi per fare cassa. Al di là di una cessione importante, la società meneghina punta anche a liberarsi di ingaggi pesanti, monetizzando peraltro i cartellini di alcuni calciatori che hanno vissuto l’ultima annata in prestito. Da Joao Mario a Nainggolan fino ad arrivare al brasiliano Dalbert. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dalbert torna e riparte: doppia strada in Serie A

Dalbert è di rientro a Milano dall’infelice prestito al Rennes, che non ha prodotto i dividendi sperati sia per il calciatore che per il club transalpino. Il brasiliano resta un esubero che l’Inter sta già cercando di piazzare nuovamente ma a titolo definitivo per provare a fare cassa.

A tal proposito spunta un’ipotesi di permanenza in Serie A visto che potrebbe essere offerto pure al Torino e Atalanta che hanno già nel mirino Dimarco e sono entrambe bisognose di rinforzi sulla corsia mancina. Per l’addio dell’ex viola l’Inter vuole circa 11 milioni di euro.