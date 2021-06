By

Calciomercato Inter: un altro obiettivo per la fascia sinistra per i nerazzurri che potrebbero pescare addirittura in Spagna. I dettagli

Nonostante le buone prestazioni fornite in questa stagione da Ashley Young e Ivan Perisic sulla fascia sinistra, a causa delle difficoltà economiche dell’Inter nessuno dei due è considerato incedibile. E così i nerazzurri potrebbero rinforzarsi adeguatamente in estate proprio con un laterale mancino: non solo Kostic dell’Eintracht Francoforte, piace anche Mathias Olivera del Getafe. Per tutte le news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, agenti Olivera a Milano: più di un’idea

All’Inter nessuno è indispensabile. Vale anche per la corsia sinistra, dove potrebbero dire addio Ashley Young e Ivan Perisic. Pure Federico Dimarco, di rientro dal prestito con il Verona, non è certo di rimanere a Milano. Secondo ‘Calciomercato.it’, Mathias Olivera sarebbe uno dei possibili primi acquisti dell’era Inzaghi. Il terzino sinistro del Getafe piace a Marotta e colleghi tanto che i suoi agenti potrebbero presto arrivare a Milano per trattare con la dirigenza nerazzurra.

Il laterale uruguaiano classe 1997, in possesso di passaporto spagnolo (quindi non parliamo di un giocatore extracomunitario), ha fissata sul suo contratto una clausola da 20 milioni di euro. Si tratta comunque di un’opzione valida, anche se ad oggi profili come Kostic ed Emerson Palmieri sono considerati più rilevanti.