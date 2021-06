Inter: anche Kylian Mbappe si è espresso su quanto accaduto al calciatore nerazzurro e della Nazionale danese Christian Eriksen. I dettagli

Kylian Mbappe, fuoriclasse del Psg e della favoritissima Nazionale francese, in conferenza stampa si è espresso in merito a quanto successo a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia spiegando che è stato difficile anche per lui e i suoi compagni:

“Eravamo in allenamento. L’allenatore ci ha detto tutto alla fine. In quel momento è stato terribile perché siamo giocatori e sappiamo che stress c’è in campo. La partita passa in secondo piano ma i giocatori hanno avuto il coraggio di tornare in campo. Spero che stia bene, così come la sua famiglia e i suoi cari perché anche per loro deve essere stata una prova difficile”.