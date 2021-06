Calciomercato Inter: in caso di addio in estate di Achraf Hakimi spunta un nuovo nome per la fascia nerazzurra direttamente dall’Olanda

L’Inter pensa ancora ad un’onerosa cessione entro il 30 giugno. Due gli indiziati principali, ovvero Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Sul primo si sono mossi Psg e Chelsea su tutti, mentre sul secondo chi ha presentato un’offerta ad oggi è solo l’Atletico Madrid. In caso di partenza dell’esterno destro marocchino, i nerazzurri potrebbero puntare su un profilo che arriva direttamente dall’Olanda: Denzel Dumfries. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dumfries per il dopo Hakimi: servono 20 milioni

Denzel Dumfries è l’ultimo nome fatto per la fascia destra in caso di addio di Hakimi. Il laterale olandese è stato decisivo nel debutto vincente dell’Olanda contro l’Ucraina agli Europei. Classe 1996 e di proprietà del Psv, il suo cartellino ammonta a 20 milioni di euro. Il 25enne ha il contratto che scade nel 2023.

Ha buoni numeri in fase offensiva, soprattutto dal punto di vista degli assist. Proprio per questo, potrebbe rivelarsi una pedina importante per il neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi in caso di approdo a Milano in vista della prossima stagione. Anche se in Olanda non fanno mai sconti. E per Dumfries, molto probabilmente, verrà utilizzata la stessa ‘linea di mercato’.