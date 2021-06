De Vrij: “Fortunatamente abbiamo scoperto abbastanza rapidamente che Eriksen stava bene”

Inter, il difensore Stefan De Vrij ha voluto dare la sua opinione su quanto accaduto al suo compagno di squadra in nerazzurro Christian Eriksen. Il calciatore ha confermato che sabato notte ha faticato a dormire e ha pensato solo al suo compagno di club

INTER DE VRIJ SU ERIKSEN/ Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij, dal ritiro dell’Olanda, ha voluto dare il suo parere su quello che è successo al suo amico e compagno di squadra in nerazzurro Christian Eriksen. Queste le sue dichiarazioni: “Sono rimasto molto scioccato. Avevo la pelle d’oca, è calato il silenzio per dieci minuti”. Poi ha aggiunto: “È davvero un bravissimo ragazzo, fortunatamente abbiamo scoperto abbastanza rapidamente che stava bene, date le circostanze. Ne siamo molto contenti“. Il calciatore, ha visto le foto che il centrocampista danese ha postato sul suo profilo Instagram dal letto d’ospedale e in merito ha spiegato: “Sembra stia bene, è stato bello rivederlo. Gli ho inviato un messaggio, ma logicamente non mi ha ancora risposto. Nella chat di gruppo dell’Inter si è fatto sentire subito, per fortuna sapevamo che le cose stavano andando bene“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Facundo Torres-Inter: ecco la situazione

Tutto è bene quel che finisce bene, ma il giocatore della Nazionale dei Paesi Bassi, ha confermato che la vigilia della gara con l’Ucriana non è stata facile e in merito ha spiegato: “Ho avuto problemi a dormire sabato notte, ho pensato a lui tutto il tempo. È stata quindi una preparazione diversa rispetto ad altre volte”.