Inter: Eriksen dopo il brutto spavento in Danimarca-Finlandia sta finalmente meglio ed è tornato a sorridere. Lo testimonia su Instagram

Tanta paura per Christian Eriksen e, per fortuna, adesso sembra tutto passato. Lo testimonia lo stesso centrocampista dell’Inter che dopo il match Danimarca-Finlandia pareva ad un passo dal perdere la vita. Adesso, invece, sorride e tranquillizza tutto il mondo con un post social davvero speciale in cui ci tiene a ringraziare per i messaggi che, per lui e la sua famiglia, significano molto. Poi spiega:

“Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora passare attraverso degli esami all’ospedale, ma mi sento bene. Adesso voglio tifare per i ragazzi della Danimarca nei prossimi match. Saluti. Christian”.