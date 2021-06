A lungo obiettivo dell’Inter, De Paul lascerà l’Udinese e la Serie A dopo cinque anni

Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro, la notizia di Interlive.it dello scorso 25 maggio trova conferme totali in queste ore. Accordo a un passo tra il club spagnolo e l’Udinese, con il tuttocampista argentino – per lungo tempo obiettivo concreto dell’Inter e in queste settimane del Milan, impossibilitato però ad esaudire le richieste della famiglia Pozzo – che ha già parlato con Simeone ed è dunque pronto a lasciare la Serie A dopo cinque anni per far ritorno in Spagna.

Calciomercato, da De Paul a Musso: futuro non all’Inter

Dell’Udinese piace sempre Juan Musso, ma anche il futuro del portiere potrebbe non essere all’Inter sebbene forse a tinte nerazzurre. Quelle però dell’Atalanta, che stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato si è mossa in maniera concreta per l’argentino che l’Udinese valuta comunque quanto il connazionale diretto a Madrid, o giù di lì senza la possibilità di inserimento di contropartite tecniche.