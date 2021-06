Calciomercato Inter: erede Samir Handanovic, la porta nerazzurra difficilmente verrà difesa da Musso. Spunta un altro candidato, i dettagli

Samir Handanovic difende ormai da tantissimi anni la porta dell’Inter. Le ultime stagioni, però, nonostante lo scudetto conquistato da capitano poche settimane fa, non lo hanno visto particolarmente in forma. E così, i nerazzurri pensano di sostituirlo. Tanti i nomi fatti; Musso, Cragno, Gollini. Marotta e colleghi, però, sembrano essere dell’avviso di portare a Milano il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Florenzi Inter, decidono Hakimi e il Psg: ecco perché

Calciomercato Inter, addio Radu: arriva Dragowski

Secondo ‘Tuttosport’, l’Inter si è fiondata su Bartlomej Dragowski. Il portiere polacco della Fiorentina, che anche in questa stagione si è messo in mostra con una serie di interventi veramente convincenti, sarebbe l’erede di Samir Handanovic per il giornale di Torino. In lui, i nerazzurri hanno individuato l’estremo difensore ideale per sostituire l’attuale capitano della ‘Beneamata’.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Inzaghi chiama Luis Alberto | Ecco i grandi ostacoli

Prima, però, dovrà partire Ionut Radu che piace a Verona e Cagliari. In più, Dragowski è attualmente incedibile per la Fiorentina. Ma il suo contratto scade nel 2023 e, a meno di un rinnovo, quest’estate potrebbe essere quella giusta per venderlo: a meno che non arrivi, appunto, un prolungamento del contratto; in quel caso, le cose cambierebbero eccome.