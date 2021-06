Le strade di Mourinho e dell’Inter potrebbero incrociarsi in sede di calciomercato. Dzeko potrebbe partire e si profila un’idea di scambio

I tifosi dell’Inter ricordano sempre con grandissimo affetto l’operato di Josè Mourinho in nerazzurro. Lo Special One è tra gli artefici principali dello storico Triplete interista e rappresenterà di certo una grande emozione rivederlo da avversario sulla panchina della Roma. Le strade del club di Suning e di Mourinho potrebbero peraltro presto incrociarsi nuovamente ma in sede di calciomercato. Non è infatti da escludere un asse proprio tra la compagine capitolina e la società meneghina. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio con la Roma: Mourinho punta Perisic

Mourinho nello specifico vuole un bomber più giovane per la sua Roma, scaricando di fatto Edin Dzeko. C’è ipotesi di una risoluzione contrattuale ma occhio al possibile tentativo del club di Friedkin di scambiarlo con Ivan Perisic, da tempo pallino dello Special One. Il croato dal canto suo è in scadenza il prossimo anno esattamente come Dzeko, che a sua volta è nel mirino del Milan, come alternativa a Giroud, e della Juve.

Lo scambio resta comunque complicato, se non altro perché entrambi dovrebbero abbassarsi lo stipendio alla luce delle imponenti cifre. Perisic percepisce infatti sui 5 milioni netti, mentre Dzeko addirittura 7,5.