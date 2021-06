Eriksen ha lasciato ‘Rigshospitalet’ di Copenaghen dopo che gli è stato impiantato un defibrillatore cardiaco. Si è incontrato con i compagni di Nazionale

La Federcalcio danese informa che Eriksen è stato dimesso dal ‘Rigshospitalet’ di Copenaghen. Nella nota allegate anche le parole dello stesso trequartista dell’Inter, a cui è stato impiantato un defibrillatore cardiaco e che oggi ha fatto pure visita ai compagni di Nazionale prima di andare a casa a riposarsi con la propria famiglia: “Grazie per i numerosi messaggi, è stato incredibile vedere e sentire i miei compagni – le parole di Eriksen -. L’operazione è andata bene e sto bene, date le circostanze. E’ stato veramente fantastico rivedere i ragazzi dopo la grande partita giocata ieri (contro il Belgio ndr). Non c’è neanche bisogno di dire che farò il tifo per loro lunedì per la gara con la Russia”.