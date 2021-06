Inter: tante le questioni da risolvere tra cui quella del main sponsor dopo l’addio di Pirelli. Zhang ha le idee chiarissime, i dettagli

Mercato, rinnovi dei dirigenti e non solo. Tante le questioni da risolvere in casa Inter, tra cui quella del main sponsor. il club, Steven Zhang in particolare, ha le idee chiare. In ballo contatti continui, infatti, con gli Stati Uniti grazie anche alla collaborazione con Oaktree.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, erede Hakimi | Soldi e scambio con la regia di Raiola

Questo per trovare un partner in grado di portare nelle casse della ‘Beneamata’ almeno 25-30 milioni di euro. Una cifra importante, molto più di quanto non fosse in grado di fare lo sponsor precedente: attendiamo sviluppi in tal senso.