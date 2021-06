Dimarco resterà: sarà la prima alternativa per la sinistra

A meno di clamorose offerte che sicuramente non arriveranno, Federico Dimarco rimarrà all’Inter come prima alternativa per la sinistra. Secondo ‘Gazzetta.it’, Simone Inzaghi lo testerà in ritiro ma sembra già convinto a voler puntare su di lui e Perisic (se rimarrà) per il ruolo di tornante di sinistra. Resta comunque viva la pista che porta ad un potenziale nuovo elemento su quel settore: in pole resta Marcos Alonso.

