Inter: Calhanoglu sarà solo l’ultimo giocatore ad aver vestito sia la maglia nerazzurra che quella del Milan. In quanti lo hanno preceduto

Hakan Calhanoglu è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter, accordo trovato per un triennale da 5 milioni di euro più uno di bonus a stagione, dopo aver passato quattro stagioni al Milan. Un’operazione di mercato davvero sorprendente ma che non rappresenta affatto una prima volta. Tantissimi calciatori, infatti, hanno giocato in entrambe le sponde di Milano con risultati più o meno soddisfacenti: scopriamoli tutti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Milan e i ‘doppioni’: Calhanoglu solo l’ultimo della lista ‘rossonerazzurra’

Mario Barluzzi: passato dal Milan all’Inter nel 1967, era un portiere. Dopo aver vinto la Coppa dei Campioni con i rossoneri, passò ai ‘cugini’ nerazzurri.

Fulvio Collovati: debuttò con la maglia del Milan, con cui ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia, passò all’Inter collezionando 167 presenze. Vinse anche un Mondiale con la Nazionale italiana nel 1982 e successivamente diventò nerazzurro. Aldo Serena: passa alla ‘Beneamata’ nel 1983 collezionando 78 gol in 223 presenze: vinse sia al Milan che in nerazzurro. Andres Guglielminpietro: dai rossoneri al ‘Biscione nel 2001, affare che portò Christian Brocchi a Milanello, raccolse 48 presenze in nerazzurro. Francesco Coco: al Milan sin dalle giovanili, passa nel 2002 all’Inter grazie ad uno scambio che vede protagonisti sia lui che Clarence Seedorf: il resto, purtroppo per i nerazzurri, è storia. Antonio Cassano: Fantantonio vince uno scudetto al Milan e ne sfiora un altro l’anno dopo. Poi passa all’Inter dove però le cose non gli vanno altrettanto bene.