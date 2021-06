Calciomercato Inter: Hakimi è ormai veramente ad un passo dal dire addio ai nerazzurri per approdare all’estero. I dettagli sul suo futuro

Achraf Hakimi pronto a dire addio all’Inter. Dopo una stagione straordinaria, in cui ha contribuito attivamente al 19° scudetto conquistato dai nerazzurri nella propria storia con 10 assist e 7 gol, è ormai praticamente impossibile che rimanga a Milano per un’altra stagione. Lascerà l’Italia per approdare al Psg che è sempre stato in pole per il giocatore. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, fatta per Hakimi al Psg: le cifre dell’affare

Achraf Hakimi al Psg, ormai è quasi ufficiale. Sono infatti ore decisive per il trasferimento in Francia dell’esterno destro marocchino, che come detto in precedenza è stato tra i principali protagonisti dello scudetto conquistato dall’Inter in questa stagione. I contatti fra i parigini e i nerazzurri sono costanti e anche l’accordo è ad un passo: 70 milioni di euro, bonus compresi che dovrebbero far alzare l’investimento fino ad almeno 75 milioni.

Per il giocatore pronto un quinquennale da ben 8 milioni netti più due di bonus. Dopo una sola stagione, quindi, la ‘Beneamata’ perde un talento straordinario. Anche se non è stata una scelta ma bensì un’esigenza richiesta dal presidente Steven Zhang a causa delle difficoltà economiche del club. Niente da fare per il Chelsea, che era disposto ad offrire una contropartita del calibro di Marcos Alonso; tuttavia, l’Inter voleva solo cash e, come spiegato nelle settimane scorse da noi di Interlive, è stata decisamente accontentata.