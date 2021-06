Calciomercato Inter: uno dei giocatori ancora insicuri sul proprio futuro è Valentino Lazaro. L’agente cerca di fare chiarezza, i dettagli

Un giocatore che, tutt'oggi, non è ancora sicuro del suo futuro è Valentino Lazaro. Il giocatore austriaco di proprietà dell'Inter, che in questa stagione ha giocato in prestito al Borussia Monchengladbach senza però incidere più di tanto. Sulla sua possibile permanenza in nerazzurro, si è espresso il suo agente, Max Hagmayr.

Calciomercato Inter, agente Lazaro: ” Entro 3 settimane attese novità”

Max Hagmayr, agente fra gli altri di Valentino Lazaro, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ ha parlato del suo assistito e della possibile permanenza all’Inter. Le sue parole:

“Incontro con Marotta e Ausilio per Lazaro? Sono a Vienna, non so se nei prossimi giorni ci sarà un contatto con l’Inter. Il mercato è molto lento, tra 2-3 settimane potrebbero esserci novità su di lui. Siamo tranquilli, ci sono possibilità che resti a giocare in Italia e vedremo come si svilupperanno queste possibilità. Quale è la sua condizione? Sarà difficile vederlo in campo, è infortunato. Questa partita non la giocherà, ma potrebbe scendere in campo in quella successiva se dovessimo passare il turno”.