Dopo l’approdo di Hakan Calhanoglu, un altro giocatore arriva a parametro zero all’Inter. Si tratta di Alex Cordaz, ex portiere del Crotone che in passato aveva già fatto parte della rosa dei nerazzurri. La ‘Beneamata’ sostituisce così il terzo portiere Daniele Padelli che è passato all’Udinese sempre a costo zero. Per Cordaz un contratto valido fino al 2022. E’ un ‘prodotto’ delle giovanili del ‘Biscione’, quindi sarà utile anche per quanto concerne la lista Uefa.

