Inter: Alex Cordaz si è presentato nel suo ritorno in nerazzurro parlando di svariati argomenti e lanciando un messaggio ai tifosi interisti

Alex Cordaz, che l’anno scorso ha difeso la porta del Crotone e adesso è ufficialmente tornato in nerazzurro dopo quasi 20 anni, ai microfoni di ‘Inter TV’ ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al suo neo approdo alla ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> UFFICIALE | Alex Cordaz è un nuovo giocatore dell’Inter



Inter, Cordaz: “Tifosi, sosteneteci sempre perché abbiamo bisogno di voi”

“Tornare all’Inter è una grandissima soddisfazione, sono orgoglioso di questo. Spero di dare il mio contributo. Quando sono stato chiamato per tornare in nerazzurro è stato un tuffo nel passato, è stato veramente tutto strano. L’ho realizzato dopo qualche giorno e mi ha dato grande orgoglio e grande gioia”.

LEGGI ANCHE>>> Salta Kostic: la Roma beffa Inter e Lazio

“Essere qui ti fa capire veramente cosa significa essere interista, cosa vuol dire tifare per questi colori: per me è come essere tornato in famiglia. Aspettative? Voglio dare il mio contributo, dare una mano alla squadra e a tutto il club. Inzaghi? Ci vedremo tutti in ritiro. Ho un messaggio per i tifosi: sosteneteci sempre, abbiamo bisogno di voi”.