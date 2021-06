Prima dell’arrivo all’Inter di Hakan Calhanoglu, pare sia stato offerto anche Aaron Ramsey, centrocampista gallese in uscita dalla Juventus

In attesa di capire come andrà a finire la vicenda legata allo sfortunato Christian Eriksen, l'Inter ha comunque deciso di cautelarsi andando ad inserire in rosa un nuovo centrocampista offensivo di sicure qualità. Si tratta di Hakan Calhanoglu arrivato a costo zero dal Milan ed abile a giocare soprattutto da rifinitore alle spalle delle punte. Il turco sarà quindi un'arma tattica importante per Simone Inzaghi che avrebbe però potuto anche avere alla sua corte un calciatore della Juventus. Pare infatti che prima di virata su Calhanoglu all'Inter sia stato offerto proprio un centrocampista di Allegri.

Calciomercato Inter, retroscena sulla trequarti: proposto Ramsey

All’Inter quindi, come possibile sostituto di Eriksen, sarebbe stato anche offerto un certo Aaron Ramsey. Il club di Suning non ha però preso in considerazione il gallese perché fisicamente non dà garanzie senza contare anche l’altissimo ingaggio che percepisce alla Juventus da circa 7 milioni di euro netti a stagione.

A complicare infine il tutto ci sarebbe stata anche una trattativa da aprire con i rivali della Juventus che ritengono si Ramsey in uscita, ma che per una cessione all’Inter avrebbero voluto anche una ventina di milioni di euro.