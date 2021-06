Stefano Sensi ha un destino ancora tutto da esplorare. Piace anche in Spagna dove potrebbe prender piede un’ipotesi di scambio

Ancora una stagione da dimenticare per Stefano Sensi, ben lontano dal calciatore che nei suoi primi due mesi all’Inter fece intravedere cose importanti. Il centrocampista ex Sassuolo è infatti incappato in una lunga serie di infortuni che ne hanno pregiudicato impiego e continuità, tanto da fargli perdere anche la partecipazione ad Euro 2020. Ennesima delusione quindi per Sensi che è arrivato ad un bivio importante della sua carriera e della sua militanza all’Inter che potrebbe anche essere giunta con anticipo alla conclusione. Il futuro del centrocampista classe 1995 è infatti tutto da stabilire. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sensi in uscita: piace in Spagna. Occhio allo scambio

Le voci si un addio di Sensi infatti si susseguono ed aumentano col passare dei giorni. Nello specifico in Serie A insiste la Fiorentina, ma occhio al Real Betis che dall’Italia vuol già prendere Daniele Rugani della Juventus.

Il club di Siviglia potrebbe davvero proporre uno scambio con il mediano del Portogallo, William Carvalho, accostato di recente alla Juventus ed in passato alla stessa Inter. I nerazzurri però vorrebbero solo una proposta cash da 15/20 milioni.