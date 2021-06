L’Inter pondera l’idea di un’altra partenza top con Lautaro Martinez che potrebbe tornare sulla lista dei candidati. Ci pensa l’Atletico

Al netto della situazione legata ad Achraf Hakimi, l’Inter rischia di dover alzare la guardia anche su un altro big. La politica di austerity e contenimento dei costi messa in atto dalla società ha ridisegnato anche gli obiettivi sia in entrata che in uscita, motivo per cui Marotta e soci dovranno anche tener d’occhio eventuali proposte provenienti dall’estero per il solito Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è reduce da una grande annata a livello personale e ha sempre gli occhi puntati dei maggiori club della Liga. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, blitz per Lautaro Martinez: maxi contratto

L’Inter è chiamata a tenere d’occhio blitz per Lautaro con l’Atletico Madrid molto forte sull’argentino, e che coi bonus, dopo probabilmente una cessione importante come quella di Saul, può arrivare a 60 milioni di euro per provare a convincere la dirigenza meneghina.

Sul piatto inoltre per Lautaro contratto da 9 milioni di euro per cinque anni, con un totale di 45 milioni di euro: l’Inter preferirebbe un’offerta superiore da almeno 70 milioni di euro. Va tenuto sott’occhio l’Atletico alla luce della grande stima da parte di Simeone.