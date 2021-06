Inter: Ivan perisic è risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri. A riguardo si è espresso il medico della nazionale croata

Ivan perisic, nella giornata di ieri, è risultato positivo al Covid-19. L’unico, ad oggi, nella Nazionale croata. Lo ha informato la stessa Federcalcio slava che ha spiegato che le misure sono state rispettate con il giocatore nerazzurro che dovrà restare in isolamento per 10 giorni. Molta sfortuna per la selezione guidata da Dalic che lunedì dovrà affrontate la Spagna. Il medico, Sasa Jankovic, si è espresso così:

“Siamo consapevoli che una cosa del genere può capitare a chiunque. E per questo facciamo sempre di tutto per allontanare la possibile diffusione del virus, seguendo in maniera scrupolosa i protocolli. Mi spiace per Ivan che non potrà giocare contro la Spagna“.