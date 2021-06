Marani: “L’attaccante dell’Inter ha fisicità e in campo è come se valesse per tre”

Inter, Matteo Marani ha dato la sua opinione sulla sfida tra Belgio e Portogallo e anche su quella a distanza tra Cr7 e Big Room

Questa sera alle ore 21, sfida che promette scintille tra Belgio e Portogallo ma soprattutto un duello a distanza tra i due bomber del nostro campionato Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. In vista di questo incontro, Matteo Marani, ospite negli studi di Sky, ha voluto dare la sua opinione sia sulla partita, che naturalmente sui due giocatori. Queste le sue dichiarazioni: “In linea teorica il Belgio mi sembra più forte del Portogallo, ma più ci avviciniamo alla gara più pare che aumentino le insidie per la nazionale dei Diavoli Rossi. Il Belgio ha alcuni giocatori di livello superiore. E poi c’è Lukaku: è vero che dall’altra parte il Portogallo può contare su Cristiano Ronaldo, ma l’attaccante dell’Inter ha fisicità e in campo è come se valesse per tre”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Sicuramente sarà anche una sfida nella sfida tra tifosi nerazzurri e bianconeri, un po’ come avveniva tra interisti e milanisti per le partite tra Germania e Olanda negli anni 90, con il trio germanico contro quello dei paesi bassi.