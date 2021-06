Calciomercato Inter: con l’amarissimo addio di Achraf Hakimi ad un passo, i nerazzurri ripiegano su Héctor Bellerin. Perché ne vale la pena

Ormai manca solo l’ufficialità. Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Circa 70 milioni di euro bonus inclusi andranno all’Inter, 10 di ingaggio netti al giocatore. Il Chelsea è rimasto dunque a bocca asciutta. I nerazzurri, comunque, vogliono e devono pensare già al futuro che pare essere tutto di Hector Bellerin. Non stiamo parlando di un banale rimpiazzo, cerchiamo di capire perché. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Incontro con gli agenti: colpo (impossibile) da 30 milioni

Calciomercato Inter, Bellerin in prestito: conosciamolo meglio

Hector Bellerin è un’alternativa seria ad Achraf Hakimi. Il suo cartellino ammonta a ben 20 milioni di euro, cifra che l’Inter non vuole spendere, ma i nerazzurri potrebbero riuscire a strappare un prestito con diritto di riscatto con il giocatore spagnolo che gradirebbe la destinazione italiana. Inzaghi lo apprezza molto, l’unico nodo potrebbe essere l’ingaggio del giocatore (prende oltre 6 milioni).

LEGGI ANCHE>>> Inter scatenata, nuovo sgarbo al Milan | Colpo a zero: le cifre

Comunque, non stiamo parlando di un rimpiazzo ma di un giocatore importante in grado di fare bene grazie a caratteristiche, le sue, veramente notevoli. E’ un laterale destro dotato di grande velocità e tecnica. Talmente veloce che è in grado di raggiungere ben 36,15 km/h. E’ dotato di strappi che possono fare la differenza contro le difese chiuse. Attualmente è un giocatore dell’Arsenal, che però come vi abbiamo spiegato apre ad un prestito. L’Inter perde Hakimi, ma sia chiaro: non brancola nel buio.